Incendio di un appartamento a Riva del Garda: ingenti i danni

venerdì, 14 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – Nella notte i vigili del fuoco di Riva del Garda (Trento) sono stati allertati per incendio appartamento in via Vannetti a Riva del Garda. L’allarme è arrivato una manciata di minuti dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti 19 volontari con 2 autopompe, una piattaforma, un mezzo polisoccorso e un mezzo decontaminazione e autocomando.

Il principio d’incendio è stato fortunatamente domato dal proprietario ha interessato un appartamento sito al piano terra. I danni sono ingenti, ma circoscritti e circa tre piani di palazzina invasi dal fumo. Le squadre intervenute hanno provveduto a bonificare, mettere in sicurezza l’abitazione e a monitorare con appositi strumenti i piani soprastanti per assicurare un’adeguata ventilazione dai fumi. Non vi sono stati intossicati, era presente un equipaggio di 118 Trentino Emergenza, mentre i rilievi a cura dei carabinieri di Riva. Intervenuta a supporto anche la squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato.