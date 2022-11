Identificato l’autore dell’imbrattamento della chiesa di Chiavenna

mercoledì, 2 novembre 2022

Chiavenna (Sondrio) – Identificato l’autore dell’imbrattamento della chiesa collegiata San Lorenzo di Chiavenna (Sondrio) e altri spazi pubblici. A conclusione dell’attività di indagine svolta in relazione all’imbrattamento dei muri perimetrali della chiesa Collegiata San Lorenzo e di alcune vie del centro cittadino, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Chiavenna e della Stazione di Chiavenna hanno identificato il responsabile.

L’autore del gesto, fermato dai carabinieri nel corso della scorsa notte dopo che aveva deturpato i muri di via P. Bossi e via Cereria di Chiavenna, è stato trovato in possesso di alcune bombolette di vernice spray e vari pennarelli indelebili di diversi colori.

L’autore, di nazionalità nord europea, senza fissa dimora, ha ammesso ai Carabinieri di avere anche imbrattato la sera del 29 ottobre scorso i muri perimetrali della Collegiata, parte della facciata dell’oratorio San Luigi e un muro lungo l’adiacente via Bottonera utilizzando vernici spray di colore rosso e nero.

Il suddetto è stato denunciato per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose di interesse storico e artistico.