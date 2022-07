Giovane spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato a Dazio

venerdì, 15 luglio 2022

Dazio – Controlli della Polizia di Stato di Sondrio con prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti. L’ultimo in ordine di tempo è l’arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino Y.F., 23 anni, con numerosi precedenti per stupefacenti, furto e tentata rapina.

Nella giornata di ieri, personale della questura di Sondrio, in uno dei boschi della Bassa Valle, notava un pusher uscire dalla folta vegetazione e cedere all’acquirente di turno stupefacente. Prontamente gli operatori entravano nell’area boschiva di Dazio (Sondrio) teatro dell’attività illecita. Il pusher si dava precipitosamente alla fuga, attraverso i boschi e, dopo un inseguimento ed una colluttazione, è stato bloccato da due operatori della Polizia di Stato, uno dei quali noto campione locale di triathlon. Sono stati rinvenuti e sequestrati: 34,95 grammi di cocaina; 94,10 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione e 2 telefoni cellulari.