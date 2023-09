Giovane muore a Gianico nella notte, accertamenti in corso

sabato, 9 settembre 2023

Gianico (Brescia) – Un giovane residente nella Bassa Valle Camonica è morto nella notte a Gianico (Brescia). L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte e sul posto sono giunti un’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di 1° e 2° livello dall’ospedale di Esine, i vigili del fuoco di Darfo e del comando provinciale di Brescia e i carabinieri della Compagnia di Breno, e i sanitari hanno constatato il decesso del 21enne.

Su quanto accaduto i carabinieri hanno avviato accertamenti per fare chiarezza su quanto accaduto in via Fucina a Gianico.