Giovane climber bergamasco precipita dalla falesia di Rogno

domenica, 19 novembre 2023

Rogno (Bergamo) – Incidente sulla falesia di Rogno (Bergamo) per un giovane climber che dalla Val Seriana ha raggiunto il paese della Valle Camonica per compiere un’ascensione. Il giovane mentre si trovava quasi in cima, è precipitato riportando traumi agli arti.

La richiesta d’aiuto, lanciata dalle persone che erano con il climber bergamasco, è scattata all’ora di pranzo e sul posto sono giunti i tecnici del Soccoroso Alpino della Stazione di Breno e l’elisoccorso da Trento. Il giovane è stato stabilizzato sul posto e trasportato alla Poliambulanza di Brescia in codice rosso dove è stato sottoposto alle prime cure.