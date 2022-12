Furto su auto nel Bresciano, arrestato per la seconda volta in pochi giorni

martedì, 20 dicembre 2022

Brescia – Secondo arresto in pochi giorni. La Polizia di Stato di Brescia ha nuovamente colto in flagranza di furto su auto in sosta un giovane e arrestato. Gli agenti della Squadra Volante e del Nucleo Servizi della Questura sono intervenuti per un soggetto che stava rovistando all’interno di un veicolo in sosta nella zona di Via Corsica; immediatamente si sono avvicinati e hanno riconosciuto il sospetto, già noto alle forze dell’ordine e già destinatario di misura cautelare (non detentiva) a seguito di arresto operato la scorsa settimana dai poliziotti delle volanti per un fatto analogo.

Colto in flagranza di reato, il soggetto è stato nuovamente tratto in arresto per furto aggravato e denunciato per ricettazione, essendo stato trovato in possesso di beni risultati compendio di precedenti furti denunciati.