Furto in tabaccheria ad Adro, caccia ai tre malviventi

martedì, 1 marzo 2022

Adro – Furto in tabaccheria ad Adro (Brescia), indagini dei carabinieri. Ad Adro (Brescia) vi è stato un furto di sigarette in una tabaccheria del centro paese. La banda è entrata in azione l’altra notte e, dopo aver rotto la vetrata a colpi di mazza, facendo scattare l’allarme, ha portato via decine di stecche di sigarette. Sul posto i carabinieri di Chiari che hanno avviato le indagini e sarebbero sulle tracce dei malviventi. Grazie al sistema di videosorveglianza tre persone sono state immortalate mentre scassinavano la tabaccheria.