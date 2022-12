Furti su auto, due arresti della Polizia di Stato nel Bresciano

giovedì, 15 dicembre 2022

Brescia – Due arresti della Polizia di Stato per furto su auto in sosta. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Brescia negli ultimi giorni per la prevenzione e la repressione dei reati predatori a bordo di autovetture in sosta, gli agenti della Squadra Volante, grazie a una meticolosa attività di pattuglia e osservazione, hanno tratto in arresto due giovani colti in flagranza di reato

Nel primo episodio la Volante dedicata alla zona di via Milano a Brescia ha sorpreso nel buio un ragazzo che, con fare sospetto, stava rovistando all’interno del bagagliaio di un veicolo in sosta. Il giovane, peraltro già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti specifici e spesso destinatario di normali controlli di polizia nelle ordinarie attività di pattuglia proprio per le sue condotte sopra le righe, nonostante il suo atteggiamento ostile è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di refurtiva riconosciuta dal legittimo proprietario, dunque arrestato. Non solo, in seguito a ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, il soggetto è risultato irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale e nei suoi confronti sono state avviate immediatamente le procedure per l’espulsione. Al termine del procedimento, nel corso del quale il soggetto si è ancora una volta distinto per comportamenti violenti e pericolosi, il Questore ne ha disposto l’accompagnamento coattivo alla frontiera di Milano Malpensa per l’imbarco sul volo di rimpatrio, che è giunto a destinazione nella serata di ieri.

Il secondo intervento è di ieri sera, quando una donna, avvedutasi che un soggetto aveva infranto il vetro della sua autovettura in sosta nei pressi di via Solferino a Brescia ha contattato il 112 NUE richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La centrale operativa della questura ha così inviato immediatamente la Volante sul posto, che ha colto il sospetto in flagranza di reato. A seguito di perquisizione, il soggetto, con numerosi precedenti per reati simili, è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro e di beni risultanti compendio di precedenti furti denunciati, quindi arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione.