Furti in supermercati della Valsugana, denunciati in quattro

martedì, 27 settembre 2022

Levico Terme (Trento) – I carabinieri della stazione di Levico Terme in collaborazione con quelli della stazione di Borgo Valsugana (Trento), hanno denunciato 4 persone per furto aggravato in concorso tra loro. I fatti risalgono all’estate, quando la responsabile di una nota catena di supermercati, denunciava il furto di varia merce.

I militari di Levico hanno proceduto ad analizzare le immagini della videosorveglianza ad alta risoluzione e quelle poste nelle vicinanze del parcheggio del supermercato, acquisendo specifici fotogrammi che sono stati diramati al fine di giungere al riconoscimento dei rei, e difatti il risultato non è mancato, in quanto i militari della stazione di Borgo Valsugana hanno riconosciuto senza ombra di dubbio i 4 soggetti, tra cui una donna, tutti con precedenti di polizia per analoghi reati. Il metodo utilizzato per rubare i carrelli colmi di merce, era semplice, i malintenzionati eludevano il sistema antitaccheggio, utilizzando quale porta d’uscita quella d’ingresso, che allo scopo veniva tenuta aperta da uno dei complici al fine di impedirne la chiusura automatica. Ancora una volta i sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione, hanno agevolato le indagini dei militari dell’Arma, consentendo di deferire i responsabili all’autorità giudiziaria.