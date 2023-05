Forzano il posto di controllo e buttano la droga: due arresti in Valtellina

martedì, 9 maggio 2023

Sondrio – Forzano il posto di controllo e buttano la droga, arrestate due persone dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Sondrio. Nell’ambito dei servizi di prevenzione, sicurezza e controllo alla circolazione stradale, i militari del N.O.R di Sondrio hanno tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale un 45enne ed un 50enne residenti in questa provincia.

Nel pomeriggio di ieri i militari, durante il normale servizio perlustrativo, sulla rotonda di Castione Andevenno (Sondrio) hanno incrociato un’autovettura proveniente dalla bassa valle, che alla loro vista ha accelerato improvvisamente la marcia allontanandosi sulla tangenziale di Sondrio. Considerata l’anomalia della manovra, i Carabinieri decidevano di procedere al controllo degli occupanti inseguendo l’auto con i dispositivi d’emergenza attivati. La vettura proseguiva la corsa ad alta velocità fino al centro di Piateda, dove i due occupanti tentavano di sottrarsi al controllo scagliandosi contro i militari.

I carabinieri, dopo averli bloccati, recuperavano l’involucro che avevano visto lanciare poco prima durante l’inseguimento dell’auto in fuga, all’interno del quale vi erano due grammi di cocaina.

Dal controllo è inoltre emerso che il conducente era sprovvisto della patente di guida, in quanto revocata nel mese di ottobre dello scorso anno per l’omessa presentazione alla visita di revisione conseguente al consumo di droga.

I due uomini sono stati pertanto tratti in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.