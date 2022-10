Folgaria: cadono in dirupo, feriti due cercatori di funghi

domenica, 9 ottobre 2022

Folgaria (Trento) – Intervento nei boschi di Folgaria (Trento), due persone elitrasportate all’ospedale di Rovereto. Intervento del Soccorso Alpino, con due persone elitrasportate all’ospedale di Rovereto dopo essersi infortunate nei boschi di Folgaria, a valle della strada provinciale che dalla frazione di Mezzomonte porta alla frazione di Guardia. Si tratta di un fungaiolo del posto 45 anni, che si è procurato un possibile trauma all’arto inferiore e contusioni, dopo essere scivolato lungo un pendio ripido, e di un suo familiare, 49 anni, che, mentre cercava di raggiungerlo per prestagli soccorso dopo aver ricevuto la sua richiesta d’aiuto, si è infortunato a sua volta sul medesimo pendio.

La Centrale Unica per le Emergenze, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre sul posto si portavano via terra gli operatori delle Stazioni Altipiani, Vallagarina e i Vigili del Fuoco di Folgaria. Il Tecnico di Elisoccorso e il medico sono stati verricellati nei pressi dei due feriti. Dopo essere stati stabilizzati, i due infortunati sono stati spostati in una zona più aperta per consentire il recupero da parte dell’elicottero. I due sono stati verricellati a bordo e trasferiti all’ospedale di Rovereto.