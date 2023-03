Esine: 26enne cerca di aggredire medico del Pronto Soccorso, denunciato

sabato, 18 marzo 2023

Esine (Brescia) – Momenti di tensione con il tentativo di aggressione di due sanitari presenti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Esine (Brescia).

L’episodio è accaduto in mattinata, quando un 26enne, residente in un paese della Valle Camonica, in evidente stato di agitazione ha fatto ingresso all’area del triage insultando e cercato di aggredire il personale presente. Il 26enne è stato bloccato e sul posto sono giunti i carabinieri di Breno che hanno effettuato gli accertamenti e denunciato il giovane.

All’ospedale di Esine, dove c’è un servizio di vigilanza efficiente, è uno dei primi episodi di violenza nei confronti del personale medico e paramedico.