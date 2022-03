Due rapinatori serali arrestati dai carabinieri in Valtellina

martedì, 8 marzo 2022

Sondrio – Rapinatori seriali arrestati in Valtellina. I carabinieri del Comando Provinciale di Sondrio hanno arrestato un uomo e una donna di mezz’età della bassa Valtellina per due rapine avvenute a Delebio e Morbegno (Sondrio).

Nelle scorse ore, in esecuzione di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sondrio, in accoglimento di richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, i carabinieri del comando provinciale di Sondrio hanno arrestato un uomo ed una donna della bassa Valtellina, per due rapine avvenute recentemente in Dubino e Morbegno e sotto indagine per altre due a Delebio e Piantedo.

Le rapine in questione sono avvenute dal 18 febbraio in poi: i due malviventi travisati hanno destato gravissimo allarme sociale nella popolazione della Valtellina. La Stazione carabinieri di Delebio ed il NORM della Compagnia di Chiavenna, competenti territorialmente sui primi episodi avvenuti, hanno subito avviato indagini per risalire ai potenziali autori dei gravi reati, anche incrementando le pattuglie sul territorio.

Nella notte del 27 febbraio 2022, dopo il verificarsi di una rapina consumata con la minaccia dell’uso di una pistola – successivamente sequestrata dai carabinieri e rivelatasi poi finta – diverse pattuglie dei carabinieri, nonostante fossero le 3.30 di notte sono state pronte ad intervenire alla richiesta di soccorso di un giovane rapinato in via San Rocco di Morbegno.

Le auto delle Compagnie di Sondrio e Chiavenna (Sondrio) sono in breve riuscite a rintracciare e ad identificare la vettura segnalata dalla vittima potendo così risalire nei giorni successivi all’identificazione dei soggetti coinvolti, residenti tra Colico ed Andalo Valtellino.

Grazie agli approfondimenti investigativi, condotti congiuntamente , è stato possibile raccogliere significativi indizi di colpevolezza a carico dei due, ritenendo in particolare l’uomo (già noto per analoghi fatti pregressi) gravemente indiziato di essere l’autore anche della tentata rapina al Bar Centrale di Dubino (Sondrio) avvenuta il 26 febbraio. I due, al termine delle formalità, sono stati tradotti in carcere in attesa degli interrogatori di garanzia del giudice.