Due arresti della Polizia di Stato di Bolzano

mercoledì, 8 giugno 2022

Bolzano – La Squadra Mobile di Bolzano ha arrestato una cittadina italiana di 50 anni e un cittadino nordafricano di 33 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Bolzano quale aggravamento alla misura degli arresti domiciliari che i due stavano scontando per un precedente arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’aggravamento è stato chiesto da questo Ufficio sia perché entrambi avrebbero violato il divieto di comunicare con terzi sia perché l’uomo sarebbe stato riconosciuto come l’autore di un furto con strappo ai danni di una signora anziana lo scorso 17 maggio quando lo stesso avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Si precisa che sussiste la presunzione di innocenza delle persone sottoposte ad indagini sino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabile.