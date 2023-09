Drammatico incidente a Marone: muore camionista, ferito autista

giovedì, 21 settembre 2023

Marone (Brescia) – Drammatico incidente a Marone (Brescia): camion finisce in una scarpata a strapiombo sul lago d’Iseo, muore il conducente, 50enne, residente nel Bresciano. Il mezzo pesante, secondo una prima ricostruzione avrebbe evitato un’auto ed è finito fuori dalla carreggiata, oltrepassando la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Breno-Edolo e terminando su una scarpata della ciclabile Vello-Toline.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, l’equipe medica del 118 con l’eliambulanza, ambulanza e automedica, quindi la Polizia Stradale di Iseo, che ha avviato le indagini, ricostruendo la dinamica: il camion percorreva la Sp 510 in direzione Valle Camonica, mentre l’auto era in direzione opposta. I due mezzi si sono urtati e il camionista per evitare il frontale ha sterzato ed è precipitato nella scarpata. L’autista della vettura, 29 anni, residente in Valle Camonica, ha riportato lievi ferite ed è stato ricoverato agli Spedali Civili del Brescia.

Sul posto stanno lavorando due squadre del comando provinciale di Brescia con il supporto dell’autogru, in posto anche gli specialisti S.A.F. (Speleo alpino fluviale) gli specialisti T.A.S (Topografia applicata al soccorso) e gli specialisti U.S.A.R. Congiuntamente sul posto sono intervenuti i sommozzatori del nucleo di Milano e gli specialisti aereo soccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 81″ le operazioni di recupero sono attualmente in corso, in posto anche il personale del 118 con le ambulanze da terra e l’eliambulanza, i carabinieri, la Polizia stradale, il personale del soccorso Alpino e la Polizia locale provinciale.