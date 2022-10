Doppio intervento di soccorso a Dro, ricoverato giovane pilota

domenica, 30 ottobre 2022

(Trento) – Doppio intervento nell’Alto Garda (Trento) nella giornata odierna con i vigili del fuoco di Dro (Trento) che hanno dato supporto al 118 ed all’elicottero di Trentino Emergenza: nel primo caso l’intervento è avvenuto in un’abitazione privata a Dro per soccorrere una persona colta da malore che è stata trasferita al Santa Chiara di Trento.

Il secondo intervento è per soccorrere un pilota che in pista al crossodromo del “Ciclamino” a Pietramurata, vicino alla partenza dove un giovane di 18enne della provincia di Vicenza, che è stato trasportato all’ospedale di Rovereto. In entrambi i casi, oltre all’equipe medica del 118 era presente la squadra reperibile con sei vigili e due mezzi .