Donna recuperata dal Soccorso alpino in Val Gerola

sabato, 5 novembre 2022

Gerola (Sondrio) – Intervento del Soccorso alpino nel pomeriggio in Val Gerola. I tecnici sono stati attivati dalla centrale della Soreu per una escursionista che era scivolata sul ghiaccio sopra Gerola Alta, a circa 1500 metri di quota.

Sono arrivate le squadre del Soccorso alpino Valtellinese, sei i tecnici impegnati, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. La donna – 63 anni – è stata valutata nella parte sanitaria, aveva una sospetta frattura a una gamba. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato da Caiolo. La donna è stata infine trasportata in ospedale a Sondrio per le prime cure.

In questo periodo è molto importante prestare attenzione al ghiaccio, a causa dell’abbassamento della temperatura, oltre che a eventuali nevicate, anche a quote meno elevate. La movimentazione sul terreno ghiacciato, anche solo a tratti, necessita di una preparazione e di un’attrezzatura adeguate, come per esempio l’uso dei ramponi.