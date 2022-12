Devastante incendio in un bar di via Roma a Darfo Boario

venerdì, 9 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Intervento dei vigili del fuoco di Darfo Boario Terme (Brescia) che sono stati allertati per l’incendio di un bar di via Roma a Darfo Boario Terme.

Immediatamente è stata inviata sul posto una squadra con il supporto di un’autobotte. I pompieri hanno riscontrato che l’incendio era circoscritto ad alcuni elettrodomestici prontamente spento dalla squadra arrivata in posto. Non si registrano feriti, ingenti i danni alla struttura. Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica e messa in sicurezza del locale. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause.