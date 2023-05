Daspo Willy della Polizia di Stato a un giovane residente a Grosio

venerdì, 5 maggio 2023

Tirano (Sondrio) – Daspo Willy a un giovane residente a Grosio (Sondrio). Continuano i controlli della questura di Sondrio, in relazione a fenomeni violenti connessi “malamovida“, con un provvedimento mirato emesso dal questore della Provincia di Sondrio.

L’attività informativa, condotta dagli agenti di polizia di Sondrio in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Tirano, coordinati dal dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Sondrio, ha fornito gli elementi necessari per emettere un provvedimento nei confronti di un ventiduenne di origini moldave residente nel comune di Grosio (Sondrio).

In seguito alla denuncia, in ordine alla commissione del reato di lesioni aggravate del 25 febbraio scorse nelle pertinenze del pubblico esercizio di Tirano (Sondrio), il questore di Sondrio ha emesso provvedimento conosciuto come Daspo Willy, di divieto di accesso per il periodo di un anno al pubblico esercizio, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso.