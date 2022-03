Daspo Willy del questore di Sondrio nei confronti di un 30enne

martedì, 8 marzo 2022

Sondrio – Emesso un “Daspo Willy” dal questore di Sondrio, Giuseppe Angelo Re, nei confronti di un trentenne residente in provincia di Lecco che nel novembre scorso si era reso responsabile di una violenta aggressione nei confronti di un altro giovane all’esterno di un locale di Delebio (Sondrio). Nel corso dell’azione violenta, l’aggressore, non solo aveva provocato la caduta della vittima ma nonostante la richiesta di aiuto della stessa, aveva continuato a colpirla anche a terra con calci e pugni provocandogli lesioni con prognosi di trenta giorni.

L’attività di accertamento svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha permesso di verificare che il soggetto si era reso responsabile di un precedente episodio in altra provincia dove l’uomo aveva aggredito una persona nei pressi di un esercizio pubblico cagionandogli lesioni all’occhio ed ad un braccio.

Il divieto di accedere al locale pubblico di Delebio, nonché di stazionare nelle immediate adiacenze è stato emesso per un anno e la violazione della prescrizione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni ed una multa da 8.000 a 20.000 euro, nonché una eventuale richiesta di aggravamento della misura con prescrizioni ancora più stringenti per il destinatario della misura.

Le misure interdittive all’accesso di locali pubblici e frequentazione delle immediate vicinanze, come per esempio bar, disco-bar discoteche, hanno la finalità di evitare la frequentazione a soggetti che abbiano già dimostrato condotte violente e che, considerando anche la ripresa di suddette attività ricreative, rappresentano un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. I tragici fatti che hanno riguardato l’omicidio di Willy Duarte a Colleferro (Roma), hanno portato all’introduzione di novità legislative che permettono al Questore di emettere provvedimenti anticipatori e preventivi rispetto ad episodi di violenza, connessi alla “malamovida” che permettono allontanare soggetti che hanno già evidenziato comportamenti aggressivi e violenti. Tali misure sono finalizzate a garantire a tutti coloro che vogliono divertirsi di farlo in modo sereno e sicuro.

ALTRI PROVVEDIMENTI

Continua l’attività di carattere preventivo poste in essere dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sondrio, in relazione a fenomeni violenti connessi alla “malamovida”, con provvedimenti mirati emessi dal Questore della Provincia di Sondrio, Angelo Giuseppe Re. In questi giorni sono stati notificati due provvedimenti di Divieto di Accesso a Locali Pubblici o aperti al Pubblico e ad Esercizi Pubblici, “Daspo Willy”, nei confronti di un ventunenne ed un ventitreenne, residenti in comuni limitrofi al capoluogo, i quali si sono resi responsabili di condotte violente all’interno o nei pressi di esercizi pubblici.

In particolare i due, in un’occasione, di un controllo della Polizia di Stato presso un bar di Ponte in Valtellina, presentatisi in stato di agitazione, si opponevano ai controlli, il ventunenne prima tentava di fuggire per poi tornare sul luogo ove i poliziotti stavano cercando di contenere l’altro giovane e li colpiva con un ombrello e dei pugni, il ventitreenne a sua volta, dopo aver spintonato gli operatori, entrava nel bar alla ricerca di un coltello per colpire gli Agenti, costringendo la barista a barricarsi nel locale. In questa occasione i due venivano tratti in arresto.

L’attività di monitoraggio e verifica, espletata dal personale della Divisione Anticrimine, in relazione alle condotte dei due giovani ha permesso di accertare che il ventunenne, oltre ad altri precedenti di polizia, si era reso responsabile di danneggiamento e minaccia all’interno di un bar sito nel Comune di Poggiridenti, dove, dopo aver importunato e minacciato altri avventori, colpiva con un pugno il registratore di cassa danneggiandolo in modo irrimediabile. Il ventitreenne, allo stesso modo, in un locale sito a Piateda, dopo aver discusso per futili motivi con un altro avventore, lo colpiva violentemente alla testa con una stecca da biliardo, provocandone la perdita di coscienza ed il ricovero in Ospedale.

Per entrambi il provvedimento di Divieto Divieto di Accesso a Locali Pubblici o aperti al Pubblico e ad Esercizi Pubblici, “Daspo Willy”,, stante la pericolosità delle condotte tenue, è stato esteso dal Questore della Provincia di Sondrio, a tutto il territorio provinciale, per cui non potranno accedere ad alcun locale del territorio sondriese, nonché stazionare nei pressi, dalle 17 alle 6 del mattino successivo. La violazione è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.