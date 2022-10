Darfo Boario: turisti intossicati, due finiscono in ospedale

mercoledì, 19 ottobre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Mobilitazione in Valle Camonica per un gruppo di turisti spagnoli colti da malori appena giunti a Darfo Boario Terme (Brescia). I 57 turisti sono rimasti intossicati durante la cena consumata in un ristorante vicino all’aeroporto di Malpensa.

Il gruppo appena atterrato a Malpensa si è recato in un ristorante a pochi passi dall’aeroporto e successivamente in bus hanno raggiunto un hotel di Darfo Boario Terme. Questa mattina hanno accusato malori e sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 che hanno predisposto una terapia mirata e due persone sono state ricoverate per accertamenti all’ospedale di Esine (Brescia). Sono in corso indagini dei carabinieri e gli ispettori di Ats hanno già effettuato controlli nel ristorante del Varesotto.