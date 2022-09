Cosio Valtellino, pregiudicato uno dei tre arrestati nel blitz antidroga

sabato, 17 settembre 2022

Cosio Valtellino – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, nei confronti di uno dei tre giovani stranieri arrestati a Cosio Valtellino (Sondrio) la mattina del 15 settembre.

I militari del N.O.R. della Compagnia di Sondrio hanno svolto ulteriori accertamenti a carico dei tre giovani arrestati nella zona boschiva di Cosio Valtellino per detenzione illecita di sostanze stupefacenti al termine dell’operazione condotta all’alba di giovedì, accertando che a carico del 28enne nordafricano risultava da eseguire un provvedimento di carcerazione, emesso dal Tribunale di Modena, in relazione alla condanna a sette mesi di reclusione per il possesso di oggetti atti ad offendere commesso a Modena nell’anno 2014.

Il provvedimento è stato notificato in carcere, dove il medesimo è attualmente ristretto in attesa dell’udienza di convalida del precedente arresto operato in flagranza di reato.