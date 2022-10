Coronavirus, i numeri aggiornati in Trentino

sabato, 1 ottobre 2022

Trento – Il report di oggi dell’Azienda sanitaria riporta una nuova vittima per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo di circa 85 anni, vaccinato, che soffriva di altre patologie e ricoverato presso una struttura sanitaria. I nuovi casi positivi sono 639: 9 rilevati dal molecolare (su 131 test effettuati) e 630 dall’antigienico (su 2.140 test). I molecolari hanno peraltro confermato una positività. I pazienti ricoverati sono 55, di cui 4 in rianimazione. Ieri sono stati registrati 13 nuovi ricoveri, a fronte di 8 dimissioni.

Questa la suddivisione dei casi per classi di età:

9 di 0-2 anni

2 di 3-5 anni

13 di 6-10 anni

18 di 11-13 anni

14 di 14-18 anni

132 di 19-39 anni

224 di 40-59 anni

104 di 60-69 anni

74 di 70-79 anni e

49 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.255.525, di cui 428.957 seconde dosi, 341.104 terze e 34.466 quarte dosi.