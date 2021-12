Coppia italiana arrestata dalla Squadra Mobile di Bolzano

venerdì, 10 dicembre 2021

Bolzano – La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha tratto in arresto una giovane coppia di italiani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i poliziotti della Narcotici da qualche tempo avevano individuato un via vai sospetto di noti tossicodipendenti nei pressi dell’abitazione di un giovane 29enne, già noto alle Forze di Polizia per reati inerenti agli stupefacenti, in zona Dodiciville.

Sussistendone i presupposti di legge, gli Agenti della Mobile procedevano a perquisizione domiciliare dell’appartamento in uso al ragazzo ed alla sua compagna, una ventitreenne, sequestrando undici confezioni di nylon, risultate in totale contenere 31 grammi di cocaina, bilancini, materiali per il confezionamento dello stupefacente e una bicicletta elettrica con il numero di matricola cancellato.

All’esito dell’attività, entrambi gli arrestati venivano ricondotti presso la loro abitazione in regime di arresti domiciliari.