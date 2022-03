Controlli su piste, baite e impianti dell’Alto Adige: sei nei guai

mercoledì, 9 marzo 2022

Ortisei – Controlli su piste, baite e impianti, sei sanzioni. I militari della Compagnia di Ortisei (Bolzano) e le stazioni dipendenti, con la collaborazione del nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Trento hanno eseguito diffusi controlli in Val Gardena e Alpe di Siusi.

Due esercenti sono stati sanzionati, in due ristoranti dell’Alpe di Siusi. Uno per lo stato di conservazione degli alimenti e la loro tracciabilità. In particolare avevano congelato alimenti che non potevano esserlo. L’altro per la violazione delle norme igieniche sulla conservazione degli alimenti che non erano adeguatamente protetti.

A Selva Val Gardena quattro giovani sono stati sanzionati sulle piste per la violazione delle norme di comportamento. Tutti e quattro non avevano tenuto una velocità commisurata alle condizioni della neve. Tutti i giorni sulle piste dell’Alto Adige ci sono feriti, anche gravi, per incidenti sulle piste. Spessissimo essi sono causati da condotte scorrette di sciatori che poi non riescono a controllare la sciata e vanno a collidere contro altri sciatori. La sicurezza sulle piste è importante e i carabinieri addetti alla vigilanza sui comprensori sanno che più incidenti prevengono meno dovranno poi lavorare per ricostruire gli eventi e meno carburante e ore di volo saranno usati per andare a salvare gli infortunati.

I carabinieri hanno anche usato gli etilometri per testare gli sciatori che secondo le norme in vigore dal 2022 devono sciare con tasso alcolemico pari a zero. Fortunatamente nessuno degli sciatori sottoposti a controllo è risultato positivo.