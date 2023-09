Controlli nelle scuole dell’Alto Adige: i carabinieri in prima linea

lunedì, 18 settembre 2023

Bolzano – “Tornare a scuola in sicurezza. I carabinieri in prima linea”. Continua l’azione di controllo capillare del territorio e la lotta alla prevenzione dei reati da parte dei carabinieri. Stamattina, in particolar modo, diverse pattuglie sono state impiegate in un servizio specifico, finalizzato a rendere più sicuri gli istituti scolastici di Bolzano e le zone limitrofe. Coadiuvati da due unità cinofile, addestrati a cercare sostanze stupefacenti su persone, oggetti e luoghi chiusi, i militari hanno supervisionato l’ingresso e l’uscita di numerose scuole di ogni ordine e grado.

Il comandante della Compagnia di Bolzano, tenente colonnello Stefano Esposito Vangone, nell’apprezzare l’impegno dei propri uomini, illustra che: “L’azione di controllo effettuata stamani dai militari dipendenti della Compagnia ha esercitato una significativa azione di deterrenza e dissuasione del verificarsi di reati, nonché opera di scoraggiamento del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti a danno dei più giovani. Grazie al supporto aereo fornito dal 3° Nucleo Elicotteri di Bolzano è stato possibile monitorare i movimenti di soggetti sospetti avvistati dalle autopattuglie in circuito”.

“In coordinamento con le Compagnie di Egna e di Merano, abbiamo creato una diffusa cornice di sicurezza in questi centri altoatesini, garantendo la massima vicinanza alla cittadinanza. È necessario insistere con questa strategia poiché nel lungo periodo ciò potrà contribuire a rendere meno pericolose e più vivibili le zone dove insistono gli istituti scolastici, nonché avvicinare gli studenti di tutte le età all’Arma dei Carabinieri e alla cultura della legalità, valore che ci sta molto a cuore e che predichiamo ogni anno in tutte le scuole”, conclude il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone.