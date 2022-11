Controlli e operazioni della Polizia di Stato in Alto Adige: smascherati un passatore e due spacciatori

giovedì, 10 novembre 2022

Merano – A Merano, operatori della Polizia di Stato del locale Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano hanno svolto un’attività straordinaria di controllo del territorio, che ha portato all’identificazione di 74 persone.

In particolare, il servizio è stato concentrato nella Stazione Ferroviaria e nel vicino parco, in via Garibaldi, nei pressi dell’ex “Eurotel”, e nella zona dell’Ospedale.

Sono stati inoltre effettuati posti di controllo in piazza Teatro ed in via IV Novembre nonché svolti controlli amministrativi ed agli avventori di alcuni centri scommesse.

LA SQUADRA MOBILE DELLA QUESTURA DI BOLZANO ARRESTA DUE SPACCIATORI DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Personale della Squadra Mobile ha proceduto all’arresto in flagranza di reato, per violazione dell’art. 73 del D. P. R. 309/90, di due soggetti, un cittadino italiano di 51 anni e una cittadina colombiana di 70 anni, entrambi residenti a Bolzano.

In occasione di un controllo domiciliare in un’abitazione del centro, gli operatori di Polizia, attirati dal forte odore di cannabis, effettuavano una perquisizione nella stanza occupata dalla cittadina colombiana, rinvenendo, occultata sotto il letto, sostanza stupefacente per oltre un kilogrammo di marijuana: la donna veniva quindi tratta in arresto.

A questo punto, gli Agenti della Squadra Mobile cominciavano una serrata indagine che consentiva di individuare il fornitore della partita di stupefacente, un cittadino italiano di 51 anni con precedenti specifici per coltivazione di sostanze stupefacenti: la successiva attività consentiva di rinvenire e sequestrare, all’interno di un box nella disponibilità dell’uomo, quasi 30 kilogrammi di marijuana. In considerazione di quanto accertato, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto e lo hanno associato presso la locale Casa Circondariale.

LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN PASSATORE AL BRENNERO

Nel corso dei controlli effettuati nella fascia di frontiera di competenza, tra gli abitati di Brennero e Colle Isarco, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero procedeva al controllo di un’autovettura che, sulla Statale 12 del Brennero, procedeva in direzione sud.

A bordo del veicolo venivano identificate sei persone, tutti cittadini extracomunitari, cinque indiani ed un pakistano.

Dalla verifica dei documenti risultava in regola solamente il cittadino pakistano di 31 anni, che si trovava alla guida del veicolo e che veniva immediatamente tratto in arresto per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina per aver introdotto clandestinamente in Italia gli altri passeggeri, privi di documenti che ne legittimassero il soggiorno nel territorio dello Stato.

Il cittadino pakistano arrestato risultava essere regolarmente residente in Italia ed in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato, al momento disoccupato.

Il personale operante procedeva anche al sequestro dell’autovettura di proprietà dell’arrestato e di un’ingente somma di denaro che quest’ultimo aveva al seguito e ritenuta il provento dell’attività illecita.

Il medesimo veniva inoltre contravvenzionato ai sensi del Codice della Strada, in quanto, all’interno dell’autovettura, trasportava una persona in più del previsto. I cinque indiani clandestini facevano ritorno in Austria.