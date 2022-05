Controlli di carabinieri e polizia municipale a Bolzano

mercoledì, 25 maggio 2022

Bolzano – Controlli in città da parte dei carabinieri. Nella mattinata del 25 maggio 2022, i carabinieri del Comando Provinciale di Bolzano, con il supporto della Polizia Municipale del capoluogo hanno svolto controlli su persone, veicoli e locali pubblici nelle aree della città di Bolzano recentemente teatro dei più preoccupanti episodi di carattere predatorio e violento. Si è trattato di fatti che, sebbene in gran parte prontamente risolti con l’individuazione dei responsabili, hanno generato apprensione, proprio perché spesso verificatisi in orario diurno, tra la popolazione.

Ad essere oggetto di particolare attenzione da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale sono state le aree di Piazza della Vittoria, Corso Libertà, Viale Druso e zone limitrofe, che – a livello provinciale – denotano una tra le più alte concentrazioni e frequenze di fatti criminosi. Gli accessi alle zone interessate sono stati presidiati da numerose pattuglie che hanno svolto controlli minuziosi su persone e mezzi in transito anche con l’impiego di unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Laives.

Anche nei controlli odierni, come già avvenuto nelle scorse settimane e a Merano, i Carabinieri hanno impiegato oltre trenta tra donne e uomini, che hanno controllato circa 200 persone, un centinaio di mezzi e una trentina di locali pubblici. Gli elementi raccolti sono tuttora al vaglio dei Carabinieri che stanno svolgendo approfondimenti su diverse condotte riscontrate, alcune molto significative. Sono state sanzionate – tra l’altro – anche infrazioni comunemente ed erroneamente ritenute di minor importanza, tra cui la condotta pericolosa alla guida di veicoli nei pressi di zone frequentate da studenti e altri pedoni, con incroci e attraversamenti pedonali. Condotte che invece sono state causa di eventi anche molto gravi durante l’anno.

Momento centrale delle attività è stato il controllo a numerose abitazioni di edilizia sociale, per la verifica della eventuale occupazione abusiva da parte di persone irregolari sul territorio nazionale. Queste attività vengono svolte regolarmente dai Carabinieri per evitare che, nel tempo, si consolidi una presenza di abusivi e che la zona divenga teatro di episodi di criminalità diffusa.