Contrasto alla violenza di genere, interventi del questore di Sondrio

lunedì, 7 marzo 2022

Sondrio – Contrasto alla violenza di genere ed alle condotte violente nei confronti di vittime fragili, Il Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, su proposta del questore della Provincia di Sondrio, Angelo Giuseppe Re, ha emesso due provvedimenti di Sorveglianza Speciale nei confronti di soggetti resisi responsabili di condotte violente e vessatorie nei confronti di giovani donne con cui avevano avuto una relazione.

IL CASO – Un cittadino colombiano quarantenne, residente a Sondrio è stato raggiunto da un p rovvedimento di aggravamento della Sorveglianza Speciale per la reiterazione delle violazioni della misura già in atto.

In particolare l’uomo, resosi responsabile di ripetuti maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna, anche durante la gravidanza della stessa, era stato colpito dal provvedimento di Sorveglianza Speciale che prevedeva, tra varie prescrizioni, di non avvicinarsi all’ex convivente a meno di 1 kilometro di distanza e non allontanarsi dall’abitazione tra le 22 e le 7.

ESPULSIONE – Inoltre Un cittadino nigeriano di anni 24 è stato espulso dal territorio nazionale con decreto emesso dal Prefetto di Sondrio per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Lo stesso era stato temporaneamente collocato dal Questore di Sondrio presso il centro di rimpatrio di Gorizia in attesa del completamento delle procedure di legge e di un volo aereo utile sul quale è stato imbarcato con destinazione Ikeja (Nigeria).

Giunto in Italia in qualità di profugo, la sua domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione Territoriale di Milano, per mancanza dei presupposti di legge.

Nel marzo 2019 era stato sottoposto dal Gip del Tribunale di Sondrio, all’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria a seguito di procedimento penale per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. In questo ultimo quadrimestre sono state disposte dal Prefetto di Sondrio, ulteriori 10 espulsioni, per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale.