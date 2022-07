Colpo a Pian Camuno, due rapinatori presi nella Bergamasca

mercoledì, 27 luglio 2022

Pian Camuno – Rapina in un esercizio commerciale di Pian Camuno (Brescia), due banditi inseguiti e arrestati in provincia di Bergamo dai carabinieri. Poco dopo le 19 di ieri i due malviventi, volto coperto e cappellino, sono entrati in azione e con una pistola scacciacani hanno intimato al personale alla cassa di consegnare i contanti.

La tempestiva segnalazione del personale dell’esercizio commerciale, con l’identikit dei banditi, ha facilitato le ricerche dei carabinieri in Valle Camonica e nella zona del lago d’Endine, dove sono stati effettuati posti di blocco e i due sono stati fermati nella Bergamasca. Si tratta di due persone già conosciute alle forze dell’ordine per reati commessi nel Milanese.