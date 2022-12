Clandestino e spacciatore, 20enne arrestato dai carabinieri a Darfo

venerdì, 16 dicembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – Nascondeva droga in camera da letto, arrestato dai carabinieri della Stazione di Darfo e Compagnia di Breno. Aveva nascosto in casa e precisamente nella camera da letto circa venti grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, oltre a una quindicina di grammi di hashish.

Nei guai è finito un cittadino tunisino di 20 anni, sprovvisto di permesso di soggiorno e irregolare sul territorio nazionale.

Aveva da qualche giorno trovato ospitalità a Darfo Boario Terme a casa di una persona del posto. I carabinieri della Compagnia di Breno stavano tenendo d’occhio l’appartamento, all’esterno del quale si stava intensificando la presenza di acquirenti di stupefacenti.

Sono bastati pochi giorni ai militari del nucleo operativo per capire che quei fugaci incontri erano finalizzati alla compravendita di droga.

Dopo aver individuato l’abitazione, i carabinieri hanno deciso di perquisire la stanza in uso allo straniero. Oltre alla droga, sono stati sequestrati due bilancini di precisione e 250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato; il Giudice, a seguito dell’udienza di convalida, ha dato il nulla osta alla sua espulsione. Il 20enne è stato accompagnato al centro di identificazione ed espulsione di Gradisca d’Isonzo (Gorizia).