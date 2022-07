Ceto: spariti da portavalori 370 mila euro, fermata guardia giurata

giovedì, 14 luglio 2022

Ceto – Guardia giurata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Breno per il presunto furto di 370mila euro che stava consegnando. L’episodio è accaduto all’alba dell’altro ieri. La guardia giurata – 41 anni di origine egiziana – ha dichiarato di aver subito un assalto a un portavalori tra Ceto (Brescia) e Braone (Brescia). Secondo quanto finora ricostruito il furgone blindato di un importante istituto di sicurezza stava consegnando 370mila euro, custoditi in valigette destinate a filiali di banche e uffici postali della Media Valle Camonica, ma la versione della guardia giurata non è stata ritenuta credibile e il 41enne è stato arrestato per furto.

Sono in corso le indagini dei militari, coordinati dalla Procura di Brescia.