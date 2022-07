Ceto, resta in carcere la guardia giurata accusata di furto

venerdì, 15 luglio 2022

Ceto – Resta in carcere e non ha risposto alle domande del Gip del tribunale di Brescia, Matteo Turano. La guardia giurata – 41enne di origini egiziane residente a Bagnolo Mella – fermata dai carabinieri della Compagnia di Breno con l’accusa di essersi impossessato di 37omila euro che aveva sul portavalori che stava raggiungendo Ceto (Brescia) e aver simulato una rapina. Il 41enne ha confermato la sua versione dei fatti (assaltato da due uomini armati ndr.) poi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Finora non sono state trovate le cinque valigette contenenti i 370mila euro destinate alle filiali di banche e uffici postali. Il 41enne è rinchiuso nel carcere Nerio Fischione e il suo legale – l’avvocatessa Federica Turano – ha chiesto i domiciliari. Il Gip ha respinto la richiesta per il pericolo di reiterazione del reato e pericolo di fuga.