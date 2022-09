Castione Andevenno: arrestato 39enne per furti in centri commerciali

lunedì, 19 settembre 2022

Castione Andevenno (Sondrio) – Arrestato un 39enne dell’Est Europa per furto aggravato e continuato nei centri commerciali di batterie stilo. L’altro pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, nell’ambito dei servizi preventivi volti a garantire sicurezza nel fine settimana e contrastare i reati predatori, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne dell’est Europa, irregolare sul territorio nazionale, responsabile di più furti all’interno degli ipermercati di Castione Andevenno, Piantedo e Traona.

Lo straniero, nel primo pomeriggio presso il centro commerciale di Castione Andevenno, dopo essersi impossessato di numerose confezioni di batterie tipo stilo, si allontanava eludendo i controlli e i dispositivi antitaccheggio. Nel parcheggio del supermercato lo stavano però attendendo i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, i quali lo seguivano da giorni in seguito alle segnalazioni di precedenti, analoghi, furti nei centri commerciali di questa provincia.

Lo stesso, bloccato e perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di varie confezioni di batterie stilo del valore complessivo di oltre 300 euro che aveva nascosto in uno zainetto.

La perquisizione veniva estesa all’abitazione di un connazionale sita nel capoluogo dove il 39enne alloggia da alcuni giorni, consentendo il recupero di altre batterie stilo del valore complessivo totale di otre 4.000,00 euro risultate rubate nell’ultimo periodo nei suddetti ipermercati.

Lo straniero, dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e continuato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio è stato tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Le batterie recuperate sono state subito restituite ai rispettivi punti vendita dai quali erano state sottratte.