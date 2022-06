Capo di Ponte: rubati beni destinati ai profughi ucraini

mercoledì, 1 giugno 2022

Capo di Ponte – Furti di beni destinati ai profughi ucraini a Capo di Ponte (Brescia). I ladri hanno portato via generi alimentari, vestiti e materiale per l’igiene che erano stati acquistati per il gruppo di 15 ucraini che sono stati accolti nel paese della Media Valle Camonica.

La merce era stata posizionata nel magazzino dell’oratorio di Capo di Ponte. Un gesto deprecabile, visto che la solidarietà del paese camuno verso gli ucraini e il sindaco Andrea Ghetti ha espresso delusione a nome dell’intera comunità. Sono in corso acecrtamenti da parte delle forze dell’ordine per risalire agli autori del furto.