Calcio violento, maxi squalifica per due calciatori del Piantedo e Tiranese

sabato, 11 marzo 2023

Piantedo – Rissa in campo nella fase finale della sfida tra Piantedo e Tiranese di domenica scorsa, due giocatori (Stefano Greco, portiere della Tiranese) e (Marco Somaschi, del Piantedo) venivano alle mani e Somaschi – secondo il referto dell’arbitro – prendeva per il collo e strattonava a terra il portiere avversario Greco colpendolo con calci e pugni.

Dopo la rissa in campo è scattata una lunga squalifica, fino all’11 aprile per due giocatori Greco e Somaschi, di Tiranese e Piantedo, squadre di Seconda categoria. Inoltre sono stati squalificati fino all’8 aprile il mister della Tiranese, Alfio Bigiotti a causa delle continue proteste nei confronti del direttore di gara e due giornate di squalifica anche per Manuel Capelli, della Tiranese.