Calcinato, evade dagli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri

sabato, 17 dicembre 2022

Calcinato – E’ stato durante il perlustramento delle zone sensibili del territorio che nelle prime ore dell’alba i carabinieri di Calcinato hanno notato un’autovettura parcheggiata nei pressi del campo nomadi con a bordo solo il passeggero.

Insospettiti hanno intrapreso il controllo e viste le risposte insufficienti del loro interlocutore hanno iniziato a cercare il conducente nei paraggi. Infatti, nascosto, accucciato tra la siepe di recinzione e una delle casette che compongono il campo, i militari hanno scoperto un 40enne lonatese, soggetto loro noto, che in quel momento però si sarebbe dovuto trovare a casa propria in quanto sottoposto agli arresti domiciliari.

La misura restrittiva gli era stata comminata con una recente decisione del Tribunale per una serie di furti in abitazione e nei confronti di persone anziane, che gli erano state addebitate. L’arrestato è stato di nuovo accompagnato davanti al Giudice del Tribunale di Brescia il quale dopo aver convalidato l’arresto ha disposto una nuova misura ma più restrittiva della precedente che prevedeva il permesso di allontanarsi in determinate circostanze.