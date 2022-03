Cadavere rinvenuto a Borno, i militari indagano per omicidio

lunedì, 21 marzo 2022

Borno – Indagini per omicidio. I carabinieri della Compagnia di Breno e la Scientifica, coordinati dal Pm Lorena Ghibaudo, hanno avviato fin dalla notte le indagini per risalire al nome della donna ritrovata in località Paline di Borno (Brescia) sezionata e fatta a pezzi, poi nascosta in sacchi neri di plastica.

Il cadavere irriconoscibile è stato ritrovato in un dirupo da un passante che ha lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti e stanno lavorando dalla notte i militari che stanno cercando di risalire all’identità della vittima, partendo dalle denunce di scomparsa in Valle Camonica, Bresciano e Bergamasca. “Partiamo da zero”, sottolineano gli inquirenti. In Procura a Brescia è aperto un fascicolo per omicidio.