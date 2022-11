Buttafuori abusivi, maxi multa per due discoteche in Alto Adige

venerdì, 18 novembre 2022

Bolzano – Sanzionate due discoteche in Alto Adige. Nel quadro di un vasto piano di controlli programmato dalla questura di Bolzano, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha svolto attività di competenza in alcuni locali ed esercizi pubblici della provincia. Le attività si sono concentrate su quattro esercizi pubblici e due discoteche. Sono state identificate alcune decine di persone ed irrogate alcune sanzioni.

In particolare, presso una discoteca, gli agenti hanno riscontrato la presenza di tre “buttafuori” abusivi, sanzionando gli stessi e la titolare del locale per un totale di 10mila euro.

Sanzioni amministrative salate sono scattate anche per precedenti controlli a carico di un’altra discoteca, nella quale erano stati impiegati tre supporter in difformità da quanto prevede la normativa.