Brentonico piange Moreno Broggi, morto in un incidente stradale

lunedì, 29 agosto 2022

Brentonico – La comunità di Brentonico e del Trentino piange Moreno Broggi, deceduto oggi in un incidente stradale (nella foto e nel riquadro Moreno Broggi) accaduto tra Peschiera del Garda e Castelnuovo (Verona). Nato ad Avio (Trento), 70 anni fa, residente a Brentonico (Trento) dove ricopriva la carica di presidente dell’Apsp di Brentonico. Diplomato geometra all’istituto Fontana di Rovereto, ha avviato un’impresa di costruzione, con la famiglia gestiva l’hotel Bucaneve e per 12 anni era stato membro del direttivo Albergatori Trento ma era stato anche ai vertici del Comitato Turistico di Brentonico e del Consorzio Brentonico Vacanze. Dal 2003 inoltre era presidente dell’Apsp di Brentonico e in passato aveva ricoperto la stessa carica ai vertici di Upipa, l’istituzionale del Unione provinciale Istituzioni per l’Assistenza. Infine è stato uno dei fondatori della onlus “il Melograno”.

Grande il cordoglio e la vicinanza espressa alla famiglia da cittadini, presidenti di associazioni, amministratori locali e politici. Cordoglio della Giunta provinciale per la scomparsa di Moreno Broggi: “Una morte improvvisa che lascia senza parole e provoca sgomento nella comunità trentina, che soffre la perdita di una figura di riferimento per il territorio e per l’importante opera di presidio dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini”, così il presidente della Provincia della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, esprimono, anche a nome dell’intera Giunta provinciale, il cordoglio per la tragica morte di Moreno Broggi, presidente dell’Apsp di Brentonico.