Breno: uccise la madre, assolto dai giudici il figlio 26enne

lunedì, 5 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Omicidio Mesiano, i giudici della Corte d’Assise di Brescia hanno assolto Vincenzo Capano per vizio totale di mente.

Vincenzo Capano doveva rispondere davanti ai giudici dell’omicidio, avvenuto il 10 settembre 2020, della madre Francesca Mesiano, 53enne invalida psichiatrica. Al termine di una lite la uccise strangolandola, poi la vegliò tutta la notte. I giudici, pur assolvendo il 26enne, l’hanno ritenuto – sulla base anche dei risultati delle perizia psichiatriche – socialmente pericoloso e disposto il ricovero per 10 anni in una Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza. Attualmente il giovane è ospite della Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Al termine delle discussione la Procura ha chiesto per Vincenzo Capano la seminfermità mentale e 14 anni di carcere, mentre la difesa aveva invocato l’assoluzione totale. I giudici hanno assolto il 26enne, ma dovrà restare in una Rems per dieci anni.