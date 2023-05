Brennero: denunciato dalla Polizia di Stato 35enne italiano

mercoledì, 17 maggio 2023

Brennero – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero hanno proceduto alla denuncia per “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” di un cittadino italiano di 35 anni, residente fuori provincia.

L’uomo era stato fermato per un controllo da un equipaggio della Squadra Volante nel Comune di Vipiteno (Bolzano) ed aveva dichiarato di trovarsi in zona in quanto venditore “porta a porta” di generatori elettrici.

Dalle verifiche in Banca Dati erano subito emersi numerosi precedenti per truffa e commercializzazione di prodotti contraffatti.

Pertanto, veniva sottoposto a più accurati controlli, all’esito dei quali si accertava che lo stesso trasportasse sulla vettura quattro generatori elettrici ai quali erano state applicate false etichette attestanti la produzione di un noto marchio e la commercializzazione da parte di una ditta di Milano (che, interpellata, non aveva riconosciuto il prodotto come proprio) nonché false etichette di conformità CE.

Nel contempo, gli operatori avevano proceduto al sequestro di una corposa documentazione, comprensiva di biglietti timbrati in apparenza dalla ditta sopra citata e di fatture dalle quali si evinceva che i gruppi elettrogeni erano stati acquistati in Rete ad un prezzo di circa 100 Euro cadauno e posti in vendita al prezzo di 1420 Euro.

Va inoltre sottolineato che il giovane, per apparire agli occhi degli eventuali acquirenti come un venditore regolarmente autorizzato, indossava una giacca recante il logo della ditta.