Braone: due cani da caccia recuperati in quota con l’elicottero

lunedì, 7 novembre 2022

Braone (Brescia) – Nella giornata odierna, complice il bel tempo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia sono intervenuti per il recupero di due cani da caccia, in difficoltà, sotto la cima di Stabio, nei pressi del rifugio Gheza, in territorio di Braone (Brescia).

L’intervento in località Foppe è stato possibile grazie all’arrivo dell‘elicottero “Drago” dei vigili del fuoco che ha portato in quota i soccorritori, consentendo il soccorso e recupero dei due segugi. Da terra, vista anche la presenza di neve con ghiaccio al mattino, il recupero sarebbe stato impossibile.