Borno, omicidio Maltesi: perizia psichiatrica su Davide Fontana

martedì, 20 dicembre 2022

Borno (Brescia) – Davide Fontana, 43 anni, ex bancario, reo confesso dell’omicidio di Carol Maltesi, ha una personalità fragile. E’ quanto emerso da una prima impressione dei due psichiatri che hanno ricevuto l’incarico per una perizia su Fontana. I giudici della Corte di Assise di Busto Arsizio hanno accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Stefano Paloschi, legale del 43enne, mentre la Procura e le parti civili si sono opposte all’istanza del legale dell’imputato. Da quanto finora emerso Fontana puntava “a un rapporto privilegiato che sentiva di avere con Carol Maltesi”. Ora i due psichiatri valuteranno le condizioni mentali dell’imputato e dovranno accertare la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

Davide Fontana (nella foto) è a giudizio per omicidio volontario e occultamento di cadavere della 26enne Carol Maltesi, uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina il 10 gennaio scorso e buttata in secchi neri in un dirupo a Paline di Borno (Brescia) due mesi dopo. I carabinieri della Compagnia di Breno hanno condotto le indagini, ricostruito il delitto e individuato l’assassino. Il delitto sarebbe di origine passionale. L’attrice hard voleva interrompere la relazione con Davide Fontana e per questo motivo sarebbe stata uccisa. Ora si attende l’esito della perizia, poi il processo nei confronti di Fontana si avvierà verso la conclusione.