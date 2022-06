Bolzano, la Polizia di Stato ha arrestato 82 persone

venerdì, 3 giugno 2022

Bolzano – Bilancio della Polizia di Stato a Bolzano. I risultati raggiunti fino ad oggi dalla Questura di Bolzano nel capoluogo in tema di controllo del territorio nonché di prevenzione e contrasto ai diversi fenomeni di criminalità, denotano un costante ed incessante impegno, concretizzatosi in oltre un centinaio di servizi straordinari eseguiti nelle aree più “calde”, sotto il profilo delinquenziale, del territorio cittadino, ad iniziare dall’area prospiciente la stazione ferroviaria.

A partire dall’inizio dell’anno ad oggi la Questura di Bolzano ha impiegato più di 1400 equipaggi della Squadra Volante, ai quali sono andati in ausilio, nell’ambito di servizi mirati alla repressione e prevenzione di determinate tipologie di reati, 186 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” provenienti da Milano.

In questo arco temporale sono state controllate quasi 7000 persone, 1200 veicoli e applicati 15 DACUR, quali fondamentali misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Nell’ambito dell’attività di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa, si è proceduto, inoltre, all’arresto di 82 persone, di cui 14 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, molti dei quali con precedenti specifici e al sequestro di 8487,72 grammi di droga tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina.

Al dispositivo in atto si aggiunge il fondamentale, costante e perdurante impegno dell’Ufficio Immigrazione, non solo nell’attività quotidiana a sostegno dell’emergenza ucraina ma che si manifesta inoltre nel contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Ad oggi si è proceduto, infatti, all’effettivo accompagnamento, presso i CPR distribuiti sul territorio nazionale, di 28 clandestini, in maggioranza dell’area nord africana, alla notifica di 18 ordini del Questore di lasciare il Paese e all’allontanamento di 3 cittadini comunitari per motivi imperativi di pubblica sicurezza. Un impegno continuo volto a prevenire i fenomeni delittuosi che vede il Questore e il personale delle varie articolazioni della Polizia di Stato nel capoluogo in una mirata attività tesa ad individuare ogni forma di pericolo per la collettività.