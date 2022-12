Bolzano, imposta chiusura a bar per tre mesi

venerdì, 9 dicembre 2022

Bolzano – Il Comune di Bolzano, concordando con le risultanze emerse a seguito di complessi e prolungati controlli avviati d’iniziativa dal Comando Compagnia Carabinieri di Bolzano, ha emesso un’ordinanza di sospensione attività nei confronti di un bar in via Julius Perathoner, in quanto “è stato possibile accertare la sussistenza di inconfutabili elementi di responsabilità a carico della titolare dell’esercizio in relazione alla violazione amministrativa prevista dall’art. 47 della legge provinciale n. 58 del 1988, essendo quel locale abituale ritrovo di persone con precedenti di polizia e pericolose, con una significativa turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica“.

L’esercizio pubblico rimarrà chiuso per tre mesi. L’attività, condotta in sinergia con tutte le Istituzioni intervenute, vuole rappresentare una risposta alle istanze dei cittadini che, da tempo, avevano segnalato il degrado dell’area prospiciente il bar e un senso di abbandono e di insicurezza diffuso.

L’Arma è sempre presente e pronta a dare ascolto e riscontro ai cittadini e l’attività di controllo degli esercizi commerciali, che è dipanata nell’odierna sospensione della licenza al Bar, è solo una delle iniziative intraprese dai Carabinieri di Bolzano che, negli ultimi mesi, già con il ricorso alla Stazione Mobile e all’incremento delle pattuglie sul territorio, ha deciso di ricercare e conseguire un innalzamento della percezione della “rassicurazione sociale” in tutta Bolzano e, specificatamente, nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.