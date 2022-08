Bolzano: il Gip ha convalidato l’arresto del piromane 21enne

lunedì, 29 agosto 2022

Bolzano – L’arresto del piromane 21enne, residente in Alto Adige, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bolzano, Emilio Schonsberg. Il giovane è stato sorpreso dalla Polizia di Stato di Bolzano mentre si allontanava dal luogo di un piccolo rogo divampato a poca distanza dalle passeggiate del Guncina.

Davanti al Gip il 21enne, assistito dall’avvocatessa Verena Menestrina, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono in corso accertamenti anche su altri incendi appiccati nei mesi estivi in Alto Adige e il Gip ha convalidato l’arresto con la misura cautelare dei domiciliari.