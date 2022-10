Bolzano, due pregiudicati arrestati dalla Squadra Mobile

giovedì, 27 ottobre 2022

Bolzano – La Squadra Mobile ha tratto in arresto due pregiudicati in esecuzione di ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Bolzano a seguito di condanne passate in giudicato. Nel primo caso, i poliziotti rintracciavano e arrestavano un cittadino marocchino di 37 anni che deve scontare 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, espulso dal territorio nazionale nel 2009, era rientrato clandestinamente e si era già insediato da qualche giorno a Bolzano.

Nella seconda circostanza, gli agenti eseguivano un ordine di carcerazione a carico di un cittadino italiano di 58 anni, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per una violenta rapina commessa nel sottopassaggio di via Mayr Nusser a Bolzano nell’ottobre 2018, ai danni di un connazionale. Entrambi gli arrestati sono stati associati alla locale casa circondariale.