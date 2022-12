Blitz anti-droga in Valtellina, due stranieri arrestati

sabato, 31 dicembre 2022

Delebio – I Carabinieri della Stazione di Delebio, nell’ambito di una prolungata attività di contrasto al commercio e consumo di sostanze stupefacenti, coordinata dalla Compagnia Carabinieri di Chiavenna, in un’area boschiva del Comune di Rogolo hanno bloccato e tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due giovani stranieri di origine nordafricana, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. I due giovani, accampati nel bosco in un casolare abbandonato, sono stati trovati in possesso di 50 grammi complessivi di eroina, cocaina e hashish, oltre a vari telefoni cellulari e di circa 800 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Sondrio in attesa dell’udienza di convalida.