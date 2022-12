Autobrennero, sanzionato un veicolo in contromano

mercoledì, 21 dicembre 2022

Vipiteno – Prosegue l’attività della Polizia Stradale di Bolzano nell’attività di controllo sulla rete autostradale di competenza.

Nella notte scorsa, verso le ore 03.40 circa, una pattuglia dipendente dalla Sottosezione Autostradale di Vipiteno notava un autocarro percorrere in contromano la carreggiata autostradale nord. Il veicolo di 3,5 t con targa polacca si dirigeva verso sud, in direzione della pattuglia che si trovava in sosta a lato del piazzale a ridosso della Barriera autostradale di Vipiteno.

Dopo aver fermato il veicolo, gli operatori provvedevano ad identificare il conducente, un cittadino comunitario, il quale asseriva di aver commesso un errore e di aver fatto inversione di marcia sfruttando una piazzola di sosta. Gli operatori provvedevano pertanto a sanzionare il soggetto ai sensi dell’art.176 del Codice della Strada, con il conseguente ritiro della patente di guida ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.